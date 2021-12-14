Глава Минтранса поддержал недовольство новосибирцев укладкой асфальта в снег. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Во вторник, 14 декабря, министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский поддержал недовольство горожан укладкой асфальта в снег. При этом он заявил, что проводить дорожные работы в неблагоприятные погодные условия допустимо. Однако в процессе важно придерживаться определенных технологий.

Так, по его словам ремонт дорожного полотна при пониженных температурах возможен. Однако в асфальтобетонной смеси должны быть специальные добавки. Наличие их должен контролировать заказчик.

Костылевский уточнил, что принимать некачественную работу нельзя. Также у каждого объекта есть гарантия. В рамках этого срока подрядчик обязан за свой счет устранять выявленные недостатки.

Ранее мэр Анатолий Локоть запретил проводить дорожные работы в снег. Однако несмотря на запрет градоначальника на некоторых участках в Новосибирске они продолжились.

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