Погода в Новосибирске на январь 2022 года: когда уйдут аномальные морозы

Синоптики поделились прогнозом погоды на январь.
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
Погода в Новосибирске на январь 2022 года: второй месяц зимы будет холодным, однако обычных для Сибири суровых морозов метеорологи не прогнозируют.
Согласно сайту «Ну и погода», январь будет гораздо теплее, чем обычно: первые три и последние два месяца температура не опустится ниже -1 градуса. А 11 января даже прогнозируют плюсовую температуру: 1 градус тепла.
— В первые две недели января температура будет колебаться от -4 до -16 градусов. В середине месяца придут морозы под -24...-26. После 23-его числа снова будет тепло, от -1 до -7 градусов днем. При повышении температуры — снегопады, в морозные дни будет солнечно, — сообщается на сайте сервиса.
«Погода.Mail.ru» обещает более стабильную температуру на протяжении месяца, от 12 до 18 градусов мороза днем и от 17 до 25 градусов мороза ночью.
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