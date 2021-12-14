В Новосибирске на 2022 год перенесли срок сдачи Волочаевской улицы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске перенесли срок сдачи улицы Волочаевской — ремонт дороги там не успели закончить своевременно. Теперь завершить работы намерены в 2022 году. Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

По его словам, вместо Волочаевской мэрия Новосибирска ввела другие улицы. Он подчеркнул, что в срыве сроков есть вина обеих сторон: заказчика, который приостанавливал проектные решения, а также подрядчика, который не настоял на том, чтобы завершить ремонт в установленные сроки.

Ранее сообщалось, что завершить ремонт улицы Волочаевской в Новосибирске должны были к 1 сентября 2021 года. Контракт на реконструкцию участка мэрия города заключала с компанией «Новосибирскавтодор». На ремонт дороги выделили 125 миллионов рублей.

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