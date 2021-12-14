Стоимость первого этапа строительства Восточного обхода превысила 12 миллиардов рублей

Первый этап строительства Восточного обхода обойдется в 12,4 миллиарда. Фото: ФКУ «Сибуправтодор»

На сегодняшний день стоимость строительства первого этапа Восточного обхода выросла до 12,4 миллиардов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе ФКУ «Сибуправтодор».

— Первый этап строительства Восточного обхода Новосибирска, входящий в состав нацпроекта «Безопасные качественные дороги», планируется завершить в 2024 году, — говорится в сообщении на сайте ФКУ «Сибуправтодор».

Изначально стоимость работ на первом этапе составляла около 10,3 миллиарда рублей, сейчас эта сумма повысилась на два миллиарда.

Всего планируется четыре этапа строительства 80-километровой объездной дороги, которая должна будет соединить существующий Северный обход с федеральной трассой «Чуйский тракт».

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