В Новосибирской области бывшую сотрудницу Минтруда обвинили в халатности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области завершили расследование уголовного дела в отношении экс-сотрудницы Минтруда. Ее обвиняют по части 1 статьи 293 УК РФ «Халатность, повлекшая существенное нарушение прав и законных интересов граждан». Об этом сообщили в СК РФ по Новосибирской области.

— Следствие установило, для обеспечения нужд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилье в Новосибирской области в 2020 году выделили свыше 500 миллионов рублей. Из-за ненадлежащей работы обвиняемой более 14 миллионов из этих средств в 2020 году остались неосвоенными. Из-за этого не менее 7 детей-сирот не смогли получить положенное им жилье, — говорится в сообщении Следкома.

Экс-сотрудница Минтруда полностью признала вину в содеянном.

В ближайшее время уголовное дело в отношении 55-летней женщины поступит в суд. Там его рассмотрят по существу.

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