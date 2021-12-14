В Новосибирске водителя автобуса, насмерть сбившего женщину, отправили в колонию

Женщина скончалась на месте Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске водитель автобуса насмерть сбил женщину и попал в колонию. Трагедия случилась в декабре 2019 года на «Родниках».

— Около 06:30 утра водитель автобуса «НеФАЗ» сбил 45-летнюю женщину, от полученных травм она скончалась на месте. Муж погибшей застал трагедию, он пошел разыскивать жену по ее пути и увидел на земле ее сумку, — сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Калининского района Елена Новикова.

52-летний подсудимый признал вину. Ранее он судим не был, характеризуется положительно и на учетах не состоял. Суд назначил мужчине 3 года и 6 месяцев колонии поселения с лишением водительских прав на три года. Приговор в законную силу еще не вступил.

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