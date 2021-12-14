В 24 домах Новосибирска отключили тепло и горячую воду. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 14 декабря, на левом берегу Новосибирска горячую воду и теплоснабжение отключили у жителей 24 домов, об этом сообщают в СГК.

— Сегодня на трубопроводе диаметром 400 мм по ул. Немировича-Данченко возникло повреждение. Наши бригады оперативно выехали на место и приступили к вскрытию тепловой камеры. Будем менять два участка трубы, проложенной 39 лет назад. Закончить ремонт планируем к 22 часам сегодня, — сообщили в Telegram-канале СГК.

Горячую воду и тепло отключили в 24 многоквартирных домах, детском саду и больнице, а также в 13 административных зданиях.

— У меня в доме на Блюхера, 7 срывает кран с горячей водой, гудят трубы и по подъезду аж дрожь идет, — рассказал подробности местный житель.

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