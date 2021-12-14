Погода в Новосибирске на 14 декабря 2021 года: придут морозы до -31

В городе похолодает за ночь. Фото: Вера Зенина

Погода в Новосибирске на 14 декабря 2021 года станет еще холоднее: придет похолодание до -31 градусов. Такой прогноз дают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

— Ночью температура в Новосибирске составит -19…-21 градус, а днем понизится до -24…-26. Весь день будет идти небольшой снег. Ветер слабый, северо-западный, со скоростью до 3-8 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области обещают холода до -26 градусов днем и -31 градуса ночью. Днем будет преимущественно без осадков, кроме востока региона: там пройдет снег. При прояснениях ожидается изморозь.

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