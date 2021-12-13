Новосибирск станет новогодней столицей России в 2022 году

Новогодней столицей России в 2022 году станет Новосибирск.
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
Новогодней столицей России в 2022 году станет Новосибирск. Об этом сообщила вице-мэр города Анна Терешкова во время брифинга, 13 декабря. Ранее это звание принадлежало Нижнему Новгороду.
— Представители от Новосибирской области 9 января поедут в Нижний Новгород, чтобы получить снежинку — символ новогодней столицы. У нас в городе ее установят в Театральном сквере, а когда год закончится, перенесут в Центральный парк, — пояснила Анна Терешкова.
По словам вице-мэра в Новосибирске в честь этого снимут ролик о праздновании Нового года. Предполагается, что в нем примут участие известные жители города. К его созданию хотят привлечь режиссера Павла Меняйло, чьи работы становились лауреатами международных конкурсов.
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