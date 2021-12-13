В Новосибирской области менее 1% беременных женщин поставили прививку от ковида. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 13 декабря, стало известно, сколько беременных женщин привились от ковида в Новосибирской области. Так, вакцину от ковида получили 154 сибирячки в положении. В свою очередь, это всего лишь 0,55 % от общего числа будущих мам, проживающих в регионе.

Так, акушер-гинеколог Рэм Волков и заведующая перинатальным центром Людмила Пивень заявили, что заболеваемость ковидом растет среди беременных. Например, в 2020 году было известно о 98 роженицах, зараженных коронавирусом, а в 2021 году их количество выросло до 194. Также, по словам Рэма Волкова, в 2021 году после родов умерли три женщины, у которых был подтвержденный ковид. Он добавил, что в четвертую волну коронавирус выявили и у четырех новорожденных. Специалисты отмечают, как правило малыши заражаются не внутриутробно, а после рождения.

Всего в регионе сейчас ждут малышей 28 тысяч сибирячек, и только 154 из них решили получить вакцину. При этом, по словам экспертов, вакцинация — единственный способ защитить беременных от ковида и от его фатальных последствий. Женщинам, которые ждут ребенка, рекомендуют ставить прививку с 22-й недели беременности.

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