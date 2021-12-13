Андрей Травников предложил снять ограничения по заполняемости кафе и ресторанов в Новосибирской области

COVID-free территория в кафе и ресторанах. Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил снять ограничения по заполняемости кафе и ресторанов. Предложение он выдвинул на оперативном совещании, 13 декабря.

—— Сфера общепита уже месяц работает с использованием системы QR-кодов. Несмотря на все опасения и страхи, этот инструмент нашими рестораторами был освоен нормально. С учетом того, что наши рестораны и кафе благодаря этому стали практически территориями ковид-фри, я предлагаю одновременно снять ограничения по заполняемости залов, в том числе и ограничения по расстановке столов и посадочных мест, — пояснил Андрей Травников (ранее между столами должно было быть расстояние не менее 1,5 метров, а посетители рассаживались в шахматном порядке).

Губернатор поручил своему заместителю Сергею Семке подготовить предложения о поддержке тех предприятий и организаций, которые полностью прекратят свою работу в озвученный РПН период.

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