В Новосибирске «Тойота» сбила 12-летнюю девочку на пешеходном переходе. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В понедельник, 13 декабря, в Октябрьском районе Новосибирска иномарка сбила 12-летнюю девочку. Авария произошла на улице Бориса Богаткова. Об этом рассказали в ГИБДД по Новосибирску.

— Водитель 1998 года рождения на автомобиле Toyota двигался по улице Бориса Богаткова, со стороны улицы Федосеева, в сторону улицы Кошурникова, и у дома 208 по улице Борисова Богаткова сбил 12-летнюю девочку, которая, по предварительным данным, переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора, — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Ребенка увезла скорая помощь. Характер травм уточняется.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Они устанавливают все обстоятельства случившегося.

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