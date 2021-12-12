Мэрия Новосибирска пообещала проконтролировать работу транспорта по вечерам

С января 2021 наказали 23 перевозчиков, чьи автобусы не выходили на линию по расписанию. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В мэрии Новосибирска рассказали о том, как изменится работа общественного транспорта в городе. По заявлениям властей, обслуживание станет лучше — особенно это актуально для тех, кому сложно поймать автобус вечером. С начала года наказали 23 перевозчика, которые не выходили на линию по расписанию.

— Всех перевозчиков, допускавших систематические сбои и недовыпуск транспортных средств на линию, в том числе в вечернее время, уведомляют о возможном расторжении договоров об организации пассажирских перевозок, — сообщает пресс-служба мэрии.

Транспортное обслуживание улучшится, если маршруты перейдут на систему государственных (муниципальных) контрактов. Согласно такой системе, платить перевозчикам будут за фактически выполненные рейсы по расписанию. Это обеспечит регулярные перевозки по направлениям с низким пассажиропотоком во время между часами пик и вечером, а также позволит штрафовать перевозчиков.

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