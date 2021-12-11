Девочку ударил партой одноклассник в школе под Новосибирском

Девочке понадобилась помощь врачей.
Фото: Влад КОМЯКОВ
Школьный конфликт произошел в одной из школ Кочковского района: во время ЧП пострадала 12-летняя девочка. Об этом сообщил источник КП-Новосибирск.
- Прямо во время урока одноклассник ударил девочку партой, - рассказал источник КП-Новосибирск. - Удар был настолько сильным, что девочка получила травму - ушиб поясничной области.
В больницу девочка обратилась на следующий день после случившегося, ей оказали всю необходимуб помощь.
Полиция проводит проверку после случившегося.
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