Девочку ударил партой одноклассник в школе под Новосибирском

Девочке понадобилась помощь врачей. Фото: Влад КОМЯКОВ

Школьный конфликт произошел в одной из школ Кочковского района: во время ЧП пострадала 12-летняя девочка. Об этом сообщил источник КП-Новосибирск.

- Прямо во время урока одноклассник ударил девочку партой, - рассказал источник КП-Новосибирск. - Удар был настолько сильным, что девочка получила травму - ушиб поясничной области.

В больницу девочка обратилась на следующий день после случившегося, ей оказали всю необходимуб помощь.

Полиция проводит проверку после случившегося.

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