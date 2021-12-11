В Новосибирске трактор протаранил ворота храма Михаила Архангела

Водитель после аварии сбежал. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Сама авария произошла 10 декабря в 21.19: именно тогда в ограждение храма Михаила Архангела, что находится на улице Большевистской, 229, въехал трактор. Об этом очевидцы сообщили на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

- После ДТП водитель трактора скрылся с места происшествия, - пояснили в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54». Теперь шофера пытаются найти. Всех, кто располагает какой-либо информацией о данном ДТП, просят обращаться по телефону: 8-913-962-93-20.

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