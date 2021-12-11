В Новосибирске загорелся киоск с чебуреками

Пламя перекинулось на несколько киосков.

Ночью в субботу, 11 декабря, на Геодезической загорелись несколько киосков. Об этом очевидцы сообщили на страницах паблика «Инцидент Новосибирск».

- Кто-то ночью опять поджог шаурмячную на Геодезической, 7, огонь перекинулся на соседние киоски. Больше всех пострадал киоск с чебуреками, который находился прямо напротив. Также огонь задел киоски молочной продукции, мясной ларёк и узбекские лепешки, - рассказал подписчик группы «Инцидент Новосибирск».

К счастью, во время ЧП никто не пострадал.

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