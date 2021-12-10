Новосибирские общественники пожаловались в прокуратуру на отсутствие выплат детям на семейном обучении

Школы получают средства на обучение каждого ребенка. Фото: «ЧС-ИНФО»

В прокуратуру Новосибирской области обратилась общественная организация многодетных семей и семей с детьми «Вектор». Активисты пожаловались на то, что в регионе семьям, обучающим детей на дому, не выплачивается компенсация.

С 2016 года общеобразовательные организации в России перешли на нормативно-подушевое финансирование, то есть школы получают средства на обучение каждого ребенка. Получается, у детей находящихся на семейном обучении остается нереализованным право на получение финансирования образования.

— Финансирование обучения детей, находящихся на семейном образовании, несмотря на законодательно предусмотренную возможность, фактически отсутствует в Новосибирской области, — говорят общественники изданию «ЧС-ИНФО».

На сегодняшний день в Новосибирской области на семейном образовании находится около полутора тысяч детей.

— Родители, выбравшие семейную форуму образования, имеют полное право на то, чтобы государство вносило вклад и в образование их детей, а не только детей-школьников, — уточняют общественники.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.