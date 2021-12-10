Новосибирские общественники пожаловались в прокуратуру на отсутствие выплат детям на семейном обучении

Школы получают средства на обучение каждого ребенка. Фото: «ЧС-ИНФО»
В прокуратуру Новосибирской области обратилась общественная организация многодетных семей и семей с детьми «Вектор». Активисты пожаловались на то, что в регионе семьям, обучающим детей на дому, не выплачивается компенсация.
С 2016 года общеобразовательные организации в России перешли на нормативно-подушевое финансирование, то есть школы получают средства на обучение каждого ребенка. Получается, у детей находящихся на семейном обучении остается нереализованным право на получение финансирования образования.
— Финансирование обучения детей, находящихся на семейном образовании, несмотря на законодательно предусмотренную возможность, фактически отсутствует в Новосибирской области, — говорят общественники изданию «ЧС-ИНФО».
На сегодняшний день в Новосибирской области на семейном образовании находится около полутора тысяч детей.
— Родители, выбравшие семейную форуму образования, имеют полное право на то, чтобы государство вносило вклад и в образование их детей, а не только детей-школьников, — уточняют общественники.
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