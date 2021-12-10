В Новосибирской области грабители, прикинувшись коммунальщиками, вынесли из квартиры пенсионеров миллион рублей

Двое мужчин ограбили пенсионеров, прикинувшись коммунальщиками. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В рабочем поселке Краснообск Новосибирской области двое мужчин ограбили пенсионеров, прикинувшись коммунальщиками. Сейчас в произошедшем разбирается полиция.

— Произошло все в четверг, 9 декабря. Двое мужчин пришли в квартиру к двум супругам-пенсионерам 85 и 83 лет. Грабители прикинулись сотрудниками управляющей компании и под предлогом проверки электропроводки вошли в дом к новосибирцам, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Из квартиры пенсионеров мужчины украли миллион рублей, который пожилые супруги хранили дома наличными. Сейчас их ищет полиция.

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