В Новосибирске разыскивают подозреваемого в насилии над 12-летней падчерицей

В полицию обратился отец 12-летней девочки.
Фото: Влад КОМЯКОВ
В Новосибирске разыскивают подозреваемого в насилии над 12-летней школьницей. В полицию обратился отец девочки.
— Отец шестиклассницы сообщил, что над его дочерью надругался новый 34-летний сожитель его бывшей жены. Сейчас мужчина объявлен в розыск. Известно, что ранее он был судим за угрозу убийством и причинением тяжкого вреда здоровью, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Полиция проводит проверку по факту произошедшего.
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