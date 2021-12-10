В Новосибирске разыскивают подозреваемого в насилии над 12-летней падчерицей

В полицию обратился отец 12-летней девочки. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирске разыскивают подозреваемого в насилии над 12-летней школьницей. В полицию обратился отец девочки.

— Отец шестиклассницы сообщил, что над его дочерью надругался новый 34-летний сожитель его бывшей жены. Сейчас мужчина объявлен в розыск. Известно, что ранее он был судим за угрозу убийством и причинением тяжкого вреда здоровью, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

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