Житель Новосибирска напал на таксиста с ножом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске 37-летний таксист стал жертвой местного жителя. Злоумышленник напал на него с ножом и, угрожая ему убийством, забрал у мужчины 12 тысяч рублей. Пострадавший обратился в полицию. Известно, инцидент случился 5 декабря.

— Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний житель Кировского района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за угон. Деньги, которые новосибирец забрал у таксиста, он успел потратить на личные нужды, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

На сибиряка завели уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Ему грозит срок до 10 лет лишения свободы. Новосибирца на время следствия поместили в СИЗО.

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