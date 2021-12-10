Очередная фура застряла под мостом на Красном проспекте в Новосибирске. Фото: "АСТ-54".

В пятницу, 10 декабря, на Красном проспекте в Новосибирске очередной водитель большегруза попал в западню. Об этом в соцсети рассказали очевидцы.

— На Красном проспекте под путепроводом застряла очередная фура, — написал автор сообщения в группе «АСТ-54».

Подобные ситуации на Красном проспекте не редкость. Водители фур продолжают движение по улице, не взирая на запрещающие знаки.

По словам комментаторов, чтобы выбраться из западни, водителю нужно приспустить воздух с пневматической подвески и колес. А в дальнейшем все же не нарушать ПДД.

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