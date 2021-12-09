В Новосибирске прекращено уголовное дело о хищении денег клиентов автосалона «СЛК-Моторс»

В Новосибирске прекращено уголовное дело в отношении основателя ГУ «СЛК-Моторс». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске прекращено уголовное дело в отношении основателя ГУ «СЛК-Моторс». Фигурантом дела с 2017 года выступала Наталья Жданова — сейчас все обвинения с нее были сняты.

— За весь период, пока дело находилось в производстве, несколько раз менялись статьи, по которым обвиняли мою клиентку. В конечном итоге это была часть 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Ей вменяли, что ее компания — автомобильный диллер, якобы, заключала с клиентами договора, на поставку автомобилей, брала с них деньги, но машины людям в итоге не поступали, — рассказал КП-Новосибирск адвокат Натальи Ждановой Сергей Николаев. — В итоге дело было прекращено за отсутствием состава преступления. Выяснилось, что все сделки были заключены в рамках нормальных экономических отношений и являлись обычным гражданским спором. Сейчас он уже урегулирован, все потерпевшие получили свои деньги.

Сейчас с Натальи Ждановой сняты все обвинения.

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