В Новосибирске осудили экс-полицейских за взятку «Роллтоном»

Кроме "Роллтона" взятка включала в себя водку, гречку и бумагу. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске Дзержинский районный суд вынес приговор 37-летнему экс-начальнику отдела полиции по делам несовершеннолетних и его 39-летнему заместителю. Их обвиняли по статьям 290 УК РФ за взятку по предварительному сговору и 291.2 УК РФ за мелкое взяточничество.

Полицейские знали, когда будут проходить рейды в торговых точках, и решили поделиться этими знаниями с предпринимателями за ежемесячное вознаграждение в 26 — 50 тысяч рублей. В итоге от одного из продавцов фруктов и овощей с июля 2018 года и по февраль 2019 года они получили взятку общей суммой 304 тысячи рублей.

Кроме этой взятки в 2018 году один из полиции получил от другого бизнесмена 84 пачки «Роллтона», 24 банки гречки, 24 бутылки водки, 12 бутылок вина и 5 пачек бумаги.

— Суд приговорил обоих к 7 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и штрафу в 5-кратном размере взятки с лишением права занимать должности в правоохранительных органах 3 года. Также их лишили званий, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Пока что приговор не вступил в законную силу, его можно обжаловать.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.