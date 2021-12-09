Супружескую пару новосибирцев задержали за пьяный дебош в самолете.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Толмачево задержали супружескую пару новосибирцев. Они устроили пьяный дебош на борту самолета, летевшего рейсом Бишкек-Новосибирск. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.
Известно, во время перелета бизнес-классом сибиряки распивали алкоголь и мешали другим пассажирам. При этом глава семейства не реагировал на замечания в свой адрес, а лишь матерился в ответ. А когда дебоширов задерживали, женщина набросилась на полицейского и ударила его кулаком по спине.
На новосибирцев составили административные протоколы.
Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении сибирячки, ударившей полицейского.
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