Супружескую пару новосибирцев задержали за пьяный дебош в самолете. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Толмачево задержали супружескую пару новосибирцев. Они устроили пьяный дебош на борту самолета, летевшего рейсом Бишкек-Новосибирск. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Известно, во время перелета бизнес-классом сибиряки распивали алкоголь и мешали другим пассажирам. При этом глава семейства не реагировал на замечания в свой адрес, а лишь матерился в ответ. А когда дебоширов задерживали, женщина набросилась на полицейского и ударила его кулаком по спине.

На новосибирцев составили административные протоколы.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении сибирячки, ударившей полицейского.

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