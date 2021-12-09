Министр образования Новосибирской области прокомментировал избиение 2-летних детей воспитателем. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Мама одного из воспитанников детского сада № 499 «Гнездышко» заподозрила воспитательницу в избиении маленьких детей. Также на необычные методы воспитания пожаловались еще несколько родителей. Информацию об этом КП-Новосибирск прокомментировал министр регионального образования Сергей Федорчук.

— Ситуацию мы взяли на контроль, разбираемся. Что конкретно случилось, пока сказать не могу. Проводится проверка фактов. Если факты подтвердятся, будем принимать меры, — рассказал КП-Новосибирск министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Кроме того, проверку по факту случившегося проводят в прокуратуре Новосибирской области.

— Прокуратура проверит исполнение органами (учреждениями) системы профилактики законодательства о защите прав несовершеннолетних, об охране прав ребенка, об образовании, а также даст принципиальную правовую оценку действию лиц, причинивших вред детям. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

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