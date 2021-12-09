В женской колонии Новосибирска прошел показ исторических платьев. Фото: ГУФСИН НСО,

В ИК-9 Новосибирской области состоялся показ исторических платьев. О мероприятии с названием «История костюма 1715-1930 годов» рассказали в пресс-службе регионального ГУФСИН.

Моделями на показе стали осужденные. Все они проходят обучение в группах швейного мастерства. На показе представили 12 образов. Среди них — раннее рококо и платья эпохи Голливуда 30-х годов прошлого века. Ко всем образам подобрали соответствующий макияж и впечатляющие прически. Осужденные, которые демонстрировали наряды, сумели донести до зрителей особенности определенной эпохи.

Ко всем образам подобрали соответствующий макияж и впечатляющие прически. Фото: ГУФСИН НСО.

Наряды, представленные на показе, изготовила Елена Парфенова, мастер производственного обучения в ИК. Пошив неординарных платьев — ее хобби.

Наряды, представленные на показе, изготовила Елена Парфенова, мастер производственного обучения в ИК. Пошив неординарных платьев — ее хобби. Фото: ГУФСИН НСО.

В конце показа осужденные-модели получили памятные подарки.

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