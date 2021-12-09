В Новосибирской области лебедь остался зимовать на замерзшей реке. Фото: "Новости дня Каинск Барабинск".

В конце ноября жители Куйбышева заметили одинокого лебедя на реке Омь. Все остальные птицы уже улетели, а он не сумел набрать достаточно жира и остался зимовать в Сибири.

Глава Куйбышева Алик Андронов пообещал лично проконтролировать ситуацию по спасению лебедя на реке Омь. В настоящее время аварийно-спасательные службы Куйбышева не могут поймать птицу без причинения вреда для нее самой, сообщают в администрации города.

Как только лед достаточно застынет, чтобы спасатели могли добраться до лебедя, будут предприняты все необходимые меры для его спасения. Пока птицу подкармливают рыбаки и неравнодушные жители города. Несчастному лебедю даже дали имя — Серая шейка.

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