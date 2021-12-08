В Новосибирской области полностью привились от коронавируса более 1 миллиона жителей

Ежедневно вакцинируется около 20 тысяч человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирской области полный курс вакцинации прошли 1 миллион 84 тысячи 939 человек. Первый компонентом привились 1 миллион 273 тысячи 207 человек. Ежедневно по региону списки привитых пополняют около 20 тысяч человек. Об этом сообщают в правительстве Новосибирской области.

— На этой неделе в Новосибирскую поступило 12 тысяч комплектов «Спутника V» и 17 470 комплектов препарата «ЭпиВакКорона», — сообщают в правительстве региона.

Так же минздрав отметил, что Новосибирская область продолжает удерживать высокий темп вакцинации, чему способствует прививочные пункты во всех взрослых поликлиниках города, а так же мобильные пункты и бригады.

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