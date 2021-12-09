Погода в Новосибирске на 9 декабря 2021 года: ударят морозы под -25

Сибирские морозы уже наступили. Фото: Юлия БАРАНОВА

Погода в Новосибирске на 9 декабря 2021 года станет еще холоднее. Синоптики дают прогноз о ночных заморозках ниже -20.

— Ночью похолодает до -21…-23 градусов, в пригороде будет -26. Днем термометр покажет -18…-20 градусов. День будет без осадков, но жителям города следует быть осторожнее: на дорогах гололедица, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

В Новосибирской области днем ждут холода до -22 градусов, а ночью температура может опуститься до всех -29, но при облачности будет теплее — около -18…-23.

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