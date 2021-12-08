У оперного театра начали заливать главный каток Новосибирска

Каток начнет работать со второй половины декабря. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске начали заливать каток у оперного театра. Подготовкой территории занимаются специалисты из «Стадиона», которые не редко участвуют в развитии инфраструктуры городских спортивных объектов. О заливке главного катка города сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

— Работы будут вестись в основном ночью из-за более низкой температуры и для того, чтобы работникам было проще передвигаться по территории будущего катка, — рассказывают в мэрии. — Раздевалки и пункты проката уже установили. И совсем скоро их украсят к Новому году, — добавили городские власти.

Каток займет площадь в 2 тысячи квадратных метров. Свою работу он начнет во второй половине декабря.

Стоимость проката коньков для детей до 13 лет и пенсионеров составит 83 рубля в час, а для взрослых — 156 рублей в час. С собственными коньками вход на каток будет свободный, а заточка коньков будет стоить 120 рублей за пару.

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