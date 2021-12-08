Еще 16 человек умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области

Уровень заболеваемости ковидом остается прежним. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

8 декабря оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что за последние сутки в регионе умерли из-за ковида еще 16 человек.

— Это были мужчины в возрасте 51 год, 74 года, 79 лет, 80 лет и женщины в возрасте 57 лет, 66 лет, 75 лет, 75 лет, 77 лет, 79 лет, 80 лет, 83 года, 83 года, 84 года, 84 года, 87 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 923 человека, — сообщает оперштаб.

За последний день заболели еще 399 человек. Всего зарегистрировано 85 895 случаев коронавируса, в том числе у 9 270 детей.

Также за день выздоровели 224 пациента. Всего с выздоровлением выписан 58 394 человека.

В больницы с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3 990 пациентов, в том числе 48 детей.

В отделениях реанимации находятся 345 человек. На ИВЛ — 57 пациентов.

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