Владельца новосибирского крематория отправили под домашний арест за взятку патологоанатому. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Основателя и владельца новосибирского крематория и компании «Похоронный дом «Некрополь» Сергея Якушина отправили под домашний арест. Об этом 8 декабря заявил руководитель второго отделения контрольно-следственного отдела Михаил Кольцов на пресс-конференции о расследовании коррупционных преступлений.

Владелец крематория Якушин на протяжении 9 лет давал взятки заведующему патологоанатомическим отделением городской клинической больницы № 1 Михаилу Козяеву на общую сумму почти 1,5 миллиона рублей.

С февраля 2011 года по июль 2019 года медик получал деньги от работников похоронного дома «Некрополь». По версии следователей, за это он настойчиво рекламировал родственникам умерших услуги компании Якушина.

Когда суд приговорил Козяева к штрафу в размере 4,5 миллиона рублей за участие в коррупционной схеме, Якушин сбежал, но в начале ноября преступника задержали в Санкт-Петербурге.

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