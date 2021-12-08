На трассе под Новосибирском загорелся длинномер. Фото: стоп-кадр.

В среду, 8 декабря, на трассе возле станции Евсино загорелся длиномер «МаЗ». Огонь полностью охватил кабину грузового автомобиля. Очевидцы сняли происшествие на видео.

Приехавшие на место сотрудники МЧС за короткое время потушили кабину и моторный отсек. Пострадавших нет. Со слов очевидцев, водительская кабина полностью выгорела.

По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, площадь возгорания составила 4 квадратных метра.

Причину случившегося устанавливают дознаватели МЧС.

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