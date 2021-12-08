Новосибирский ковидарий по почте получил фильмы ужасов из Франции. Фото: Александр Осадчий // Facebook.

Необычную, а скорее даже жутковатую посылку, доставили в новосибирский ковидарий, развернутый в городской больнице № 3. Пришла она из Франции. Внутри послания получатели нашли пугающий «сюрприз».

Как пишет «Сибкрай», принесли посылку в больницу 7 декабря. Ни адреса, ни имени отправителя на конверте не было.

При этом сотрудники ковидария определили, что посылка пришла из Франции. Об этом свидетельствовали почтовые марки.

— Мы не побоялись вскрыть данный пакет. Его содержимое обескуражило сотрудников. Три диска, три фильма, весьма специфических, на любителя, — написал главврач ковидария Александр Осадчий в своих соцсетях.

Так, загадочный отправитель прислал в госпиталь, где лечат ковидных пациентов, три фильма ужасов: «Психо», «Зомби» и «Туман». Некоторые подписчики врача предположили, что таким образом отправитель позаботился о врачах — предложил им после тяжелых смен посмотреть фильмы.

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