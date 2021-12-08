Под Новосибирском водитель «ВАЗа» погиб, врезавшись в лошадь. Фото: ГИБДД по НСО.

Нестандартное ДТП произошло в Краснозерском районе Новосибирской области. Там, на 25-м километре автодороги К-10 «Краснозерское-Половинное», 47-летний водитель «ВАЗ-2112» врезался в лошадь. Об аварии, которая случилась 6 декабря, рассказали в региональной ГИБДД.

По данным ведомства, в результате столкновения мужчина скончался на месте до приезда скорой. Лошадь также погибла. Пассажиры автомобиля — 40-летняя женщина и 11-летняя девочка с травмами доставлены в больницу.

По факту аварии проводится доследственная проверка. Инспекторы выясняют обстоятельства происшествия.

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