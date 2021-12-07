Фабрику пока не будут трогать. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Новосибирскую фабрику «Синар» не планируют переносить. Об этом 7 декабря заявил на пресс-конференции Сергей Семка, заместитель губернатора региона.

— Было рассмотрено развитие этой площадки и возможное ее переформатирование в другой вид. Это состоится, по моим подсчетам, не раньше чем через 5 лет. И коллектив это понимает, и руководитель собственника, — заявил Сергей Семка, заместитель губернатора Новосибирской области.

По словам Сергея Семки, место для переноса производства пока не найдено. Поэтому пока рано строить какие-то планы и предположения.

Напомним, что фабрика производит одежду 1921 года. Она является крупнейшим на востоке России швейным предприятием.

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