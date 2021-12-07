Врачи спасли ребенка.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирской области годовалый мальчик обварился кипятком. Все произошло в рабочем поселке Чистоозерный. Малыша сразу же отвезли в больницу.
— Врачи осмотрели ребенка и поставили диагноз «термический ожог живота и правой кисти». Как объяснили его родители, мальчик случайно обварился кипятком, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Напомним, что в Чанах годовалый ребенок проглотил скобку от степлера. Медики спасли мальчика. Теперь его жизни ничего не угрожает.
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