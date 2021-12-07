Прокуратура обязала мэрию установить санитарную зону кладбища в Новосибирске

Теперь строить вплотную к кладбищу будет нельзя Фото: Андрей АБРАМОВ

Новосибирское кладбище «Клещихинское» получит санитарную зону. В прокуратуре Новосибирска сообщили подробности иска к мэрии города:

— Управление регионального Роспотребнадзора установило в 2020 году санитарно-защитную зону для кладбища только на 3-х из 5-ти земельных участков. Вопреки закону санитарно-защитная зона кладбища, как единого объекта, не установлена. Мы обжаловали бездействие мэрии в ленинском районном суде, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Общая площадь кладбища «Клещихинское» составляет свыше 39 гектаров. Расположено оно на 5 муниципальных земельных участках, которые нуждались в единой санитарной зоне. Суд удовлетворил иск и обязал мэрию расчистить санитарную зону.

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