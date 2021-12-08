Погода в Новосибирске на 8 декабря 2021 года: придут 20-градусные морозы

В ночь на среду резко похолодает.
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
Погода в Новосибирске на 8 декабря 2021 года: одевайтесь теплее, потому что сегодня столбик термометра опустится на 20 градусов ниже. Такой прогноз дают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.
— В ночь на пятницу резко похолодает до -19…-21 градусов, днем — -17…-19. Ночью пройдет мокрый снег, а днем будет преимущественно без осадков, с изморозью и гололедицей на дорогах, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.
В Новосибирской области днем ждут холода до -22 градусов, а ночью температура может опуститься до всех -28.
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