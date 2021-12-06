В Новосибирске продают квартиру за 24 миллиона рублей со стразами на стенах

В квартире, кроме стразов, есть еще дорогая европейская мебель. Фото: N1.RU.

На сайте недвижимости N1.RU выставили необычную квартиру в доме на пересечении Чаплыгина и Советской. Стены трехкомнатного жилья вместо обоев украшают стразы, а всего владелица квартиры просит за нее больше 24 миллионов рублей.

— Продам очень красивую и стильную, большую квартиру на шестом этаже престижного, жилого дома Великолепное расположение дома в одном из самых привлекательных мест — уютный тихий центр. Дом классической кирпичной кладки, высокое качество строительства! 2005 год постройки! Редкий вариант дома в центральной части города, в котором учтено все для комфортного проживания его жильцов! Выбрав этот дом, Вы поймете, что это то, о чем Вы мечтали! — гласит текст объявления.

Также, по словам хозяйки, в квартире есть две лоджии и балкон с панорамным остеклением, а еще мебель, шторы и светильники, заказанные и привезенные из Европы. В этом же доме продаются еще две квартиры, почти в два раза дешевле.

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