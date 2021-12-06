В Новосибирске на двухлетнего ребенка упала снежная глыба

Снег упал с балкона. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Октябрьском районе Новосибирска на двухлетнего ребенка рухнула снежная глыба. Инцидент случился 3-го декабря у дома №185 по улице Толстого. Известно, что глыба упала с балкона, расположенного на пятом этаже. В момент ЧП ребенок был с мамой. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.

— Ребенка доставили в детскую клиническую больницу № 3. На момент осмотра данных о черепно-мозговой травме и сотрясении головного мозга не было, — уточнил КП-Новосибирск источник.

На данный по факту случившегося проводится проверка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber