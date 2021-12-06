В Новосибирске на двухлетнего ребенка упала снежная глыба

Снег упал с балкона.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Октябрьском районе Новосибирска на двухлетнего ребенка рухнула снежная глыба. Инцидент случился 3-го декабря у дома №185 по улице Толстого. Известно, что глыба упала с балкона, расположенного на пятом этаже. В момент ЧП ребенок был с мамой. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.
— Ребенка доставили в детскую клиническую больницу № 3. На момент осмотра данных о черепно-мозговой травме и сотрясении головного мозга не было, — уточнил КП-Новосибирск источник.
На данный по факту случившегося проводится проверка.
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