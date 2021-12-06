Новосибирские полицейские задержали юристов-мошенников

В настоящий момент ищут возможных соучастников и других пострадавших от действий мошенников. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Новосибирске задержали юристов-мошенников, которые забирали деньги у клиентов и не исполняли своих обязательств после заключения договоров на услуги. На сайте регионального МВД появилось видео задержания группы аферистов.

— По предварительным данным, с 2018 года сотрудники юридической фирмы предлагали гражданам помощь в решении различных вопросов, в том числе обещали оказать содействие в увеличении пенсионных выплат и получении дополнительных льгот. Клиенты, в основном пенсионеры, оплачивали услуги, однако злоумышленники взятые на себя обязательства не выполняли, а деньги похищали. Офисы компании располагались в Новосибирске и Иркутске, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Четверых задержанных заключили под стражу, а пятого поместили под домашний арест.

Во время обысков по месту жительства задержанных и в офисах, где они работали, были изъяты банковские карты, электронные носители информации, мобильные телефоны, компьютеры, образцы договоров и другие документы. В настоящее время полицейские устанавливают всех потерпевших, а также возможных соучастников преступлений.

Напомним, что юристы-мошенники работали по адресу Гоголя, 38. И в полицию уже поступило 70 заявлений о мошенничестве от бывших клиентов данной организации.

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