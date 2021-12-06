Новый рекорд: 18 человек умерли от коронавируса в Новосибирской области

Заболели за сутки 387 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

6 декабря обновился рекорд по смертности от ковида: за последний день от коронавируса в Новосибирской области умерли еще 18 человека.

— Это были мужчины в возрасте 81, 71, 88, 57, 80, 74, 79 лет и двое мужчин в возрасте 78 лет и женщины в возрасте 83, 96, 67, 88, 64, 82, 76, 72 и 75 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 893 человека, — сообщили в областном оперштабе.

Но прирост заболевших стал немного меньше, чем обычно: 387 человек. Всего в Новосибирской области с начала пандемии зарегистрировано 85 101 случай коронавируса, в том числе у 9 149 детей.

С выздоровлением уже выписаны в сумме 57 963 пациента, за сутки выздоровели 52 человека.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 4 029 человек, в том числе 54 ребенка. В отделениях реанимации находятся 330 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 55 пациентов. Всего в Новосибирской области сделано 3 079 043 теста на коронавирус.

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