В Минздраве рассказали, сколько случаев гриппа выявили в Новосибирской области.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В понедельник, 6 декабря, стало известно о первых заболевших гриппом в Новосибирской области. Об этом на оперативном совещании в правительстве рассказал министр регионального здравоохранения Константин Хальзов.
По его словам, речь идет о 23 заболевших. Константин Хальзов также добавил, что в регионе продолжается вакцинация от гриппа.
Известно, Новосибирская область получила 930 810 доз вакцины от гриппа. При этом уже 610 583 сибиряков поставили прививки.
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