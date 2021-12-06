В Минздраве рассказали, сколько случаев гриппа выявили в Новосибирской области. Фото: Мария ЛЕНЦ

В понедельник, 6 декабря, стало известно о первых заболевших гриппом в Новосибирской области. Об этом на оперативном совещании в правительстве рассказал министр регионального здравоохранения Константин Хальзов.

По его словам, речь идет о 23 заболевших. Константин Хальзов также добавил, что в регионе продолжается вакцинация от гриппа.

Известно, Новосибирская область получила 930 810 доз вакцины от гриппа. При этом уже 610 583 сибиряков поставили прививки.

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