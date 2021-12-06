Новосибирская блогер собирает миллионы просмотров на шутках про отношения. Фото: Алина Андриенко // Инстаграм // alinaandrienko_

Алина Андриенко, 22-летняя блогер из Новосибирска, прославилась в Инстаграм на шутках про отношения. Также девушка привлекает подписчиков яркой внешностью. Ее Reels набирают миллионы просмотров. Большинство поддерживают сибирячку, однако у девушки есть и хэйтеры.

Алина Андриенко студентка СИУ РАНХиГС. Также она занимается оформлением бровей. Основной упор сибирячка делает на развитие блога.

В ее Инстаграм множество Reels — коротких роликов. В них Алина шутит про отношения, в основном — про бывших парней. Самое популярное видео в ее Инстаграм набрало 3 миллиона просмотров. В нем сибирячка в шуточной форме рассказала, как запретила жениху общаться с любовницами после того, как он сделал ей предложение.

Мнение на творчество Алины у подписчиков неоднозначное. Кто-то восхищается ее шутками и поддерживает ее. Кто-то считает, что ролики девушки — глупые, и ничего смешного в них нет.

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