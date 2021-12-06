Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-1°
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
Общество6 декабря 2021 2:22

Новосибирская блогер собирает миллионы просмотров на шутках про отношения

Также девушка привлекает аудиторию яркой внешностью
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Новосибирская блогер собирает миллионы просмотров на шутках про отношения. Фото: Алина Андриенко // Инстаграм // alinaandrienko_

Новосибирская блогер собирает миллионы просмотров на шутках про отношения. Фото: Алина Андриенко // Инстаграм // alinaandrienko_

Алина Андриенко, 22-летняя блогер из Новосибирска, прославилась в Инстаграм на шутках про отношения. Также девушка привлекает подписчиков яркой внешностью. Ее Reels набирают миллионы просмотров. Большинство поддерживают сибирячку, однако у девушки есть и хэйтеры.

Алина Андриенко студентка СИУ РАНХиГС. Также она занимается оформлением бровей. Основной упор сибирячка делает на развитие блога.

В ее Инстаграм множество Reels — коротких роликов. В них Алина шутит про отношения, в основном — про бывших парней. Самое популярное видео в ее Инстаграм набрало 3 миллиона просмотров. В нем сибирячка в шуточной форме рассказала, как запретила жениху общаться с любовницами после того, как он сделал ей предложение.

Мнение на творчество Алины у подписчиков неоднозначное. Кто-то восхищается ее шутками и поддерживает ее. Кто-то считает, что ролики девушки — глупые, и ничего смешного в них нет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber