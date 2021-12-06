В Новосибирске иномарка на скорости влетела в столб. Фото: "АСТ-54".
В Октябрьском районе Новосибирска иномарка на скорости врезалась в столб. Информация о ДТП, случившемся в ночь на 6 декабря, появилась в соцсети.
— На улице Никитина у дома №144 седан Volkswagen Polo вылетел с проезжей части и ударился в столб, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».
На кадрах к посту видно, машина, слетевшая в столб, превратилась в груду металлолома. Очевидцы сообщили, что в ДТП пострадали два человека.
На месте аварии работали экстренные службы. Информация о случившемся и о состоянии пострадавших уточняется.
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