Новосибирец покорил пик Сварог высотой 5 тысяч метров и выиграл Чемпионат России

Новосибирец с командой стали первопроходцами. Фото: предоставлено Александром Парфеновым
Новосибирец Александр Парфенов с командой альпинистов покорил горный пик Сварог в 5 тысяч метров. Команда спортсменов-первопроходцев совершила восхождение и выиграла Чемпионат России по альпинизму.
— Так сложилось, что наш маршрут на пик Сварог (5005 метров) занял в этом году первое место на Чемпионате России. Победы на чемпионатах дают возможность продолжать получать поддержку от краевых федераций, помощь спонсоров. Кроме того, есть неочевидные преимущества: когда выбираешь себе напарника, обращаешь внимание на его заслуги. И если когда-то будет вновь формироваться Сборная России,то это дает шанс в нее войти, — рассказал КП-Новосибрск Александр Парфенов.
В команду сибиряка вошли также Ратмир Мухаметзянов, Николай Степанов, Алексей Сухарев, Вячеслав Тимофеев
Следующая цель новосибирца — покорить вершину мирового уровня.
— Впереди горы Киргизии и Пакистана.Но Пакистан под вопросом: команда на этапе поиска спонсоров, есть громкий проект, стена, на которую ставили целью взойти более 60 экспедиций со всего мира, но так и не взошли, — сообщил Александр Парфенов.
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