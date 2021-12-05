Девушке сожгли кожу у носа. Фото: "Черный список. Мастер и модель".

В Новосибирске девушке, которая хотела убрать шрам, сожгли кожу на лице. Сибирячка обратилась в студию красоты в Заельцовском районе.

— Пришла с запросом улучшить внешний вид шрама на носу. Он был белый, не маленький, но не очень заметный. Заодно убрать несколько венок с крыльев носа, — пишет женщина в социальных сетях.

Студию она нашла через «Инстаграм». По словам девушки, ей понравилось описание процедуры. Оно внушало доверие. Однако, придя на процедуру, она дико разочаровалась.

— Мне делали все аппаратом холодной плазмы. Плазма очень даже горячая, пахнет паленой кожей в процессе, мне было очень больно, видимо там, где сожгли. Оставляет маленькие ожоги! А в моем случае сожгли два участка кожи на носу! — возмущается клиентка салона. — Вместо маленьких венок я получила идеально круглый красный шрам на кончике носа, и большой пласт кожи слез сбоку.

Когда женщина увидела результат, то сильно разозлилась. Попыталась решить ситуацию через администратора. В итоге ее обвинили в том, что она мазала крылья носом неправильным кремом. После долгих споров деньги сибирячке вернули.

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