Трактор врезался в трамвай на улице Костычева в Новосибирске

В ДТП никто не пострадал. Фото: сообщество "Инцидент. Новосибирск" "ВКонтакте"
В Новосибирске трактор протаранил трамвай №2, полный пассажиров. ДТП произошло возле остановки «Костычева».
По данным сообщества «Инцидент Новосибирск», трактор двигался задним ходом и столкнулся с трамваем №2.
В отряде пропаганды ГИБДД по Новосибирску уточнили, что обошлось без травм у пассажиров.
- В столкновении никто не пострадал, уточнили в ведомстве.
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