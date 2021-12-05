Трактор врезался в трамвай на улице Костычева в Новосибирске

В ДТП никто не пострадал. Фото: сообщество "Инцидент. Новосибирск" "ВКонтакте"

В Новосибирске трактор протаранил трамвай №2, полный пассажиров. ДТП произошло возле остановки «Костычева».

По данным сообщества «Инцидент Новосибирск», трактор двигался задним ходом и столкнулся с трамваем №2.

В отряде пропаганды ГИБДД по Новосибирску уточнили, что обошлось без травм у пассажиров.

- В столкновении никто не пострадал, уточнили в ведомстве.

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