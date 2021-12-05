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Общество5 декабря 2021 2:32

В Новосибирске собака напала на двух женщин у магазина

Об этом рассказал муж одной из пострадавших в соцсетях
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
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Очевидец пожаловался на собаковода в соцсетях

Очевидец пожаловался на собаковода в соцсетях

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ЧП произошло вечером 4 декабря на улице Олеко Дундича, 25 в Калининском районе.

— Собака сначала напала сначала на девушку, схватила ее за ногу, а потом на мою жену. Еле отогнал. Мужчина (видимо, хозяин животного) предъявил удостоверение издали и сказал: «Я подполковник и пенсионер, ничего мне не будет», — написал подписчик на странице группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Мужчина уверяет, что после случившегося с его женой обратился в полицию. Теперь автор поста ищет свидетелей.

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